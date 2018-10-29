Cumhuriyet'in 95. yılı Kırklareli'de coşkuyla kutlandı

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü Kırklareli'de de büyük coşku ve katılımla kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törenler, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in makamında bayram tebriklerini kabul etmesi ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törenlerde Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı, led ekranlardan halka dinletildi. Vali Bilgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği kutlamalar, öğrencilerin, askeri birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin tören geçişleri ile son buldu.

Törenlere Vali Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Turgay Hınız, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve binlerce vatandaş katıldı.