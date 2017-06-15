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15 Haziran 2017 21:11

Darbe girişimi davasında yargılanan General Doğan: “Ben kimsenin prensi olmadım”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Kırklareli Lüleburgaz 65.

Darbe girişimi davasında yargılanan General Doğan: “Ben kimsenin prensi olmadım”

15 Haziran 2017 21:11

Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul’a gitmek için yola çıkan vatandaşlar ve polis tarafından otoban girişinde durdurulan 81 eski askerin yargılanmasının ikinci duruşması sona erdi.


Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın İkinci günündeki duruşmada Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan savunma yaptı.


“Ben kimsenin prensi olmadım”


Eski General Doğan, savunmasında, terfi edilmesine ilişkin tereddütlerin giderilmesi konusunu anlattı. Doğan ifadesinde, “Ben bazıları gibi birilerinin prensi olmadım. Hiçbir zamanda prens muamelesi görmedim.” diye savunma yaptı.


Doğan, yüksek lisans yaptığı için TSK tarafından rütbesinin yükseltildiğini dile getirerek, “Ben sivil bir üniversitede yüksek lisans yaptım. Ve bu şekilde rütbem yükseldi. Terfi işlemlerinde TSK’nın en üst rütbeleri tarafından onay verilir ve bu şekilde rütbe yükseltilir” dedi


Mahkeme heyeti tarafından duruşma yarına erteledi


Sanıklar, haklarında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından, ayrı ayrı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle yargılanıyor.




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