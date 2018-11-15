Kırklareli'de Su Ürünleri Mevzuatı kapsamında denizde kullanımı yasak olan misina ağları toplatıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sahil şeridinde Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri görevlileri tarafından İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileriyle koordineli olarak su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi. Söz konusu denetim ve kontrollerde Su Ürünleri Mevzuatı kapsamında kullanımı yasak olan misina ağlarının denize atılmış olduğu tespit edilerek, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince misina ağları toplandı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere sürdürülebilirliğin sağlanması ve su ürünleri kaynaklarımızın korunması oldukça önemlidir. Bu kapsamda denizlerimizde var olan su ürünleri stoklarının yeni nesillere de miras olarak bırakılabilmesi için Müdürlüğümüzce yapılan su ürünleri denetimlerine devam edilecektir” denildi.