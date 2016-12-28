Dezavantajlı gruplara ’Mis Sabun’ Mesleki Eğitim Kursu

Kırklareli‘nin Lüleburgaz ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik ’Mis Sabun’ Mesleki Eğitim Kursu başladı.

İŞKUR, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ve Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle ’Mis Sabun’ Mesleki Eğitim Kursu açıldı. Kurs öğretmeni Firdevs Keskin, ’Mis Sabun’ Mesleki Eğitim Kursunun bu hafta başladığını ifade etti.

Kurs hakkında bilgi veren Keskin, “Sabah bir gurup ve öğlen bir gurup olmak üzere toplam 2 grubumuz var. Kursumuz hafta içi 5 gün ve 5 saat sürüyor. İŞKUR, HEM ve Sosyal Dayanışma Merkezi’nin işbirliğinde açılan bir kurs. Kursumuz Mart aynın 3’ünde sona erecek. Toplam 248 saat sürecek. İlk başta sabunu yoğurma işlemi yapacağız daha sonra şekil vereceğiz, şekil verdikten sonra da boyama işlemini yapıp kurumasını bekleyeceğiz. Kuruması tamamlandıktan sonra cila işlemi yapacağız. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Kursiyerlerimiz buradan öğrendikleriyle kendilerine gelir elde edebilir, aile bütçesine katkı sağlayabilirler. Kursumuz inşallah hep böyle keyifli geçer ve devamı gelir” dedi.