Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin temeli atıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Tekirdağ’ın eski Belediye Başkanı Adem Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi ile TESKİ’nin teknik ve idari personeli, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu proje geniş bir alanı kapsıyor"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk konuşmayı TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa gerçekleştirdi. Yatırımın önemli ve kapsamlı bir yatırım olduğuna dikkat çeken Başa,"Süleymanpaşa ilçemizde devam eden altyapı yatırımları, toplamda 4 etap halinde ihalesi yapıldı. Birinci etap kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı yapılarak geçici kabulü yapıldı. Çoğunluklu olarak ilçe merkezimizde devam etti bu çalışmalar. Yine ikinci etap kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı da tamamlandı. O da geçici kabul aşamasında. Birinci ve ikinci etap kanalizasyon ve atık suyunu arıtacak Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi de tamamlandı. Kasım ayı içerisinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun teşrifleriyle hizmete sokuldu. Böylece ilçe merkezimizdeki altyapı çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı. Şu anda tüm atık sular kriterlere uygun olarak Batı Atıksu İleri Biyolojik Tesisinde arıtması yapılarak doğaya deşarj ediliyor. Projenin dördüncü etabı olan, şu anda bulunduğumuz bölge, Çorlu ilçemize bağlı Yenice Mahallesi’nin bir kısmından başlayarak Süleymanpaşa ilçemizdeki Namık Kemal Üniversitesinin olduğu bölgeye kadar olan ihalesini İller Bankası ile beraber gerçekleştirdik. Proje kapsamında 79 bin 92 metre kanalizasyon inşaatı yapılmasını planladık. Bugüne kadar da 45 bin 38 metrelik kısmını tamamlamış olduk. Yani fiziki gerçekleşmemiz bugün itibariyle yüzde 57-60 civarında. Geriye 34 bin 54 metrelik bir kısım kaldı. Ayrıca 9 adet terfi merkezimiz var. Kapasitesi Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi kadar değil. Çünkü bu bölgede o kadar büyük bir nüfus yok. 36 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde planlandı bu tesisimiz. Bu bölgenin arıtma ihtiyacını uzun yıllar boyunca çözmüş olacağız. Tesisimiz 15 bin 400 metrekare alanda inşa edilecek. Bu alan şahıslara ait bir alandı. Yaklaşık olarak, 3 milyon civarında da bir kamulaştırma bedeli ödedik burası için. Tesisimizin bize toplam maliyeti yaklaşık 34 milyon liradır. Projemiz tamamlandığında bu alanlardan denize hiçbir şekilde atık su gitmeyecek. Projemizin tüm vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Gelecek nesiller tertemiz bir çevrede yaşayacaklar"

Altyapı yatırımlarının geleceğe yapılan, önemli yatırımlar olduğuna vurgu yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, "Şimdi altyapı yaparken sıkıntı çekiyoruz. Ben inanıyorum ki bugün bu yapılan işlerden dolayı zahmet çeken vatandaşlarımız ilerde bizleri takdir edeceklerdir. Buna adım gibi inanıyorum. Kumbağ Mahallemizin kış nüfusu bin 800, yaz nüfusu 150 bin. Barbaros Mahallemizin kış nüfusu 3 bin 500, yaz nüfusu 30 bin. O kadar misafirin, turistin geldiği yerlerde vidanjörlerle altyapı sıkıntısını çözmeye çalışıyorduk. Hatta bir kurban gününde 410 vidanjör talebiyle karşılaşmıştık. Biz bu sıkıntıları çözmek için altyapı yapıyoruz. Kumbağ ve Barbaros’a en güzel suyu vereceğiz. Bunun da hazırlığı içerisindeyiz. Elbette birtakım sıkıntılarımız olacaktır. Zaten zahmet çekmeden başarılmıyor bazı işler. Şimdi zahmet çekeceğiz ama gelecek nesiller tertemiz bir çevrede yaşayacaklar. Biz bunun gururu içerisinde olacağız. Burada bugün 35 milyonluk bir yatırım yapılıyor. Ev var mı burada? Hayır. 24 Haziran’da oy kullanacak insan var mı burada? Hayır. Oy gelmeyeceğini bildiğimiz halde biz buraya 35 milyonluk yatırım yapıyoruz. Niye, gelecekte buralarda da yerleşim yerleri olacak. Burada yaşayacak olan insanlar rahat etsin diye yapılıyor bunlar. İşte bunu ancak sadece vatandaşını ve çevreyi düşünen sosyal demokrat düşüncede insanlar yapar. Biz yaptıklarımızla övüneceğiz. İnşallah burası da kısa süre içerisinde faaliyete geçecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tesisin Süleymanpaşa ilçemize ve tüm Tekirdağ’a hayırlı olmasını diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından protokol üyelerince butona basılarak Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin temeli coşku eşliğinde atıldı.