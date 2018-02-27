Doğum sonrası tehlikelere karşı acil müdahale değerlendirildi

Doğumdan sonra yaşanan anne ve bebek ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla yürütülen ‘Acil Obstetrik Bakım Programı’ Kırklareli’nde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve kurum temsilcilerinin katıldığı toplantılar ile değerlendirildi. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur başkanlığında yapılan toplantılarda konu hakkında ‘Sektörlerin Aktivite Planı’ ve ‘İl Eylem Planı’ hazırlandı.

Sektörlerarası İşbirliği Toplantısına, Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Uzm. Dr. Göksel Vatansever, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şenay Mandacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Murat Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Veli Şen, İl Müftülüğü Şube Müdürü Seyit Ali Aydil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Müdürü Birsen Gömlekli katıldı.

İl Eylem Planının hazırlandığı, ‘Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grup Toplantısına’ ise ilde hizmet veren sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.