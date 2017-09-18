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18 Eylül 2017 16:16

Doktorlara veda yemeği

Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesinde görevliyken tayinleri çıkan 3 doktor için veda yemeği düzenlendi.

Doktorlara veda yemeği

18 Eylül 2017 16:16


Babaeski Devlet Hastanesinde göreve başladıkları günden beri, insan hayatının önemine inanarak, sevgi ve sabırla, mesleğinizi icra eden, Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Bulut, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fırat Onur, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Aslan Çınar için veda yemeği düzenlendi.


Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ayhan Tosunoğlu yaptığı açıklamada, “Hastanemizde gösterdikleri samimi gayretleri için kendilerine teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz” dedi.




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