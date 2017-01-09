Don ve buzlanmaya karşı gece gündüz mücadele

Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta etkisini sürdüren soğuk havanın yaşatabileceği olumsuzluklara karşı Kırklareli Belediyesi ekipleri, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının başlaması ile birlikte buzlanma ve donmalara karşı seferber olan Kırklareli Belediyesi ekipleri, solüsyon ve tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışının bölge genelinde etkisini arttırmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için Kırklareli genelinde solüsyon ve tuzlama çalışmalarına gece ve gündüz aralıksız olarak devam etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda aksaklık yaşanmazken belediye ekipleri sürücüleri kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları yönünde uyardı.

Kar yağışının sebebiyet verdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ekiplerin 24 saat esası ile çalıştığını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Cuma günü etkili olan kar yağışı bölgemizde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kırklareli Belediyesi olarak kar yağışından önce yollarımızda solüsyon çalışması yapmıştık. Kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçen ekiplerimiz, gece ve gündüz olmak üzere aralıksız bir şekilde solüsyon ve tuzlama çalışmalarına devam ettiler. Kırklareli Belediyesi olarak yaşanan olumsuzlukları gidermek için 24 saat görevimizin başında olacağız. Vatandaşlarımız 153 Alo Zabıta ve 214 30 44 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirler” dedi.