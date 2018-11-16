Dt. Gamze İşen: "Dişleri korumak, tedavi etmekten daha kolaydır"

Gamze İşen, dişlerin korunmasının tedavisinden daha kolay olduğunu söyleyerek, yerel flor uygulaması hakkında bilgi verdi.

Gamze İşen, özellikle çocukların diş tedavilerine uyum gösterme konusunda çoğu zaman zorlandığını söyledi. İşen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buna bağlı olarak çocukların diş tedavileri aksamakta ve uzun süreli ağız diş sağlığı sorunları yaşanmaktadır. Bu tedaviler hem maddi hem de manevi olarak bizleri zorlar. Oysaki koruyucu diş tedavileri hem daha basit hem de daha ucuzdur. Koruyucu diş tedavilerinden bir olan yerel flor uygulaması ile çocuklarımızın dişleri güçlenirken diş çürüklerinin önüne geçilmektedir" dedi.

"Erken yaştaki diş kayıplarının önüne geçilir"

Dt. İşen, "Yerel flor uygulaması, diş hekimi tarafından vernik ya da jel kıvamındaki florun, dişlere lokal olarak tatbik edilmesi ile diş minesinin yapısındaki kristallerin güçlendirmesi amacıyla uygulanır. Flor-jel uygulamaları kolaylıkla uygulanabilecek ve aşı benzeri bir gelenek mantığı ile yaygınlaştırılabilecek basit, ekonomik ve pratik bir koruyucu yöntemdir. Bu yöntem ile dişler diş çürümelerine karşı korunmuş olur ve erken yaştaki diş kayıplarının önüne geçilir" diye konuştu.

"6 ayda bir kontrole getirilmelidir"

İşen, florun tahmini olarak 30-60 saniye uygulanıp 6 aylık dönemlerde tekrar edilebileceğini dile getirerek, "6 yaşın altındaki çocuklarda uygulama sırasında flor yutulabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Florun yutulması halinde mide bulantısı olabilir. Flor uygulamasının ardından en az 30 dakika herhangi bir şey yenip içilmez. Flor uygulamasının yapılmaması halinde diş çürükleri ilerleyerek diş kaybına neden olabilir. Flor uygulamasından sonra yutulmaması için çocuk tükürtülerek fazla jelin tahliyesi sağlanır. Jel uygulamalarında süreklilik ve çürük koruması sağlayabilmek için çocuklar 10 yaşına kadar 6 ayda bir kontrole getirilmelidir. Merkezimiz hekimlerine MHRS'den randevu alarak çocuğunuza flor-jel uygulaması yaptırabilirsiniz"” ifadelerini kullandı.