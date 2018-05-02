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02 Mayıs 2018 11:05

El-Bab şehidinin adı çocuk parkına verildi

Kırklareli’nde yeni yapılan bir çocuk parkına El-Bab’ta şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ismi verildi.

El-Bab şehidinin adı çocuk parkına verildi

02 Mayıs 2018 11:05


Suriye’nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in adının yaşayacağı çocuk parkının açılış törenine Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ailesi, şehit aileleri ve birçok vatandaş katıldı. Açılış kurdelesi kesilen çocuk parkı Kırklareli halkının hizmetine sunuldu.


Açılış konuşmalarının ardından Vali Çiftçi ve beraberindekiler vatandaşlara lokma dağıttı.




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