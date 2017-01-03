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03 Ocak 2017 17:46

El Bab şehidinin ismi evinin sokağında yaşatılacak

El Bab şehidinin ismi evinin sokağında yaşatılacak

03 Ocak 2017 17:46

Kırklareli Belediyesi Ocak Ayı Meclisi toplantısında Kırklarelili şehit Göktan Özüpek’in isminin yaşadığı evin sokağına verilmesini kararlaştırdı.
Kırklareli Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısında önemli bir karar alarak, El-Bab operasyonunda Suriye’de şehit düşen Kırklarelili Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ismini yaşadığı evin sokağına verdi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, terörün artık son bulmasını istediklerini belirterek "Hiçbir vatan evladını vatan toprağına artık defnetmek istemiyoruz. Artık yeter. Kırklarelili Göktan kardeşimizin şehit olmasına kahrolduk. Biz kendisini koruyamadık. Ama ismini yaşatacağız. Bu kararımızı almadan önce kederli ailesi ile de görüştük. Kendileri de almak istediğimiz bu kararı kabul ettiler. 3 Ocak’taki Belediye Meclis toplantımızda aldığımız kararla evladımızın ismini evinin bulunduğu sokağa veriyoruz. Kararın oy birliği ile meclisimizden geçmesi bizi ayrıca mutlu etti. Hassasiyetlerinden dolayı belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Rölyefi hazırlatılacak
Ayrıca edinilen bilgiye göre Kırklareli Belediyesi tarafından şehit Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in rölyefinin hazırlatıldığı öğrenildi. Özüpek’in evinin yakınına uygun olan bir yere konulacak rölyefte şehidin özgeçmişi yer alacak.
Rölyefin, Özüpek’in ailesinin de katılacağı tören ile açılacağı öğrenildi.



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