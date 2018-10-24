Engelli evde bakım hizmetleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına devredildi

Cumhurbaşkanlığı genelgesine istinaden, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatları ile Engelli Evde Bakım Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına devredildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Engelli Evde Bakım Hizmet Modelinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularının hızlı bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması, vatandaşlarımızın başvuru için ilimiz merkezine gelmek zorunda kalmaları iş gücü ve emek kaybına yol açmaktadır. Başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu engelliyi bırakarak başvuru sürecini takip etmek zorunda kalması da çeşitli zorluklar doğurmaktadır. Resmi Gazetede yayınlan 11 Ekim 2018 tarihli ve 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde de; 'kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek' hususları amir hüküm olarak belirtilmiştir" denildi.

Genelgede belirtilen aksaklıkların Kırklareli'nde yaşanmaması ve vatandaşların kamu hizmetine yerinde erişimlerinin sağlanması için Vali Osman Bilgin'in talimatıyla Engelli Evde Bakım Hizmeti ile ilgili iş ve işlemler Valilik makamından alınan 19 Ekim 2018 tarihli ve 414304 sayılı makam oluru ile tüm ilçelerde hizmet vermekte olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına devredildi.

Böylelikle vatandaşlar daha kısa sürede başvuru işlemlerini tamamlayarak hizmete daha çabuk erişim sağlamış olacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülecek olan Engelli Evde Bakım Hizmeti işlemlerinde görevli personele 09 Kasım 2018 tarihinde hizmet içi eğitim verilecek. Eğitimin tamamlanmasının ardından hizmet fiilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülek.