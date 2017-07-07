Engelliler derneğinden mavi kapak kampanyasına destek talebi

Öğrencileri karşılayan Lüleburgaz Engeliler Derneği Başkanı Ömer Dağ, derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Dağ, öğrencilere Lüleburgaz Engelliler Derneği’nin kuruluş amaçlarının engellilerin işlerini kolaylaştırmak, sorunlarına çözüm bulmak olduğunu kaydetti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Dağ, "Bizi ziyaret etmenizden dolayı çok memnun olduk. Sorunlarımıza karşı duyarlı olun, dergimiz olan Şimal Yıldızı’nı takip edin. Mavi kapak toplayarak bize maddi ve manevi olarak destek olun" dedi.