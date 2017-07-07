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07 Temmuz 2017 17:04

Engelliler derneğinden mavi kapak kampanyasına destek talebi

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Cami İmam Hatibi Ahmet Bostancı ve Yaz Kur’an Kursu öğrencileri Lüleburgaz Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.

Engelliler derneğinden mavi kapak kampanyasına destek talebi

07 Temmuz 2017 17:04


Öğrencileri karşılayan Lüleburgaz Engeliler Derneği Başkanı Ömer Dağ, derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Dağ, öğrencilere Lüleburgaz Engelliler Derneği’nin kuruluş amaçlarının engellilerin işlerini kolaylaştırmak, sorunlarına çözüm bulmak olduğunu kaydetti.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Dağ, "Bizi ziyaret etmenizden dolayı çok memnun olduk. Sorunlarımıza karşı duyarlı olun, dergimiz olan Şimal Yıldızı’nı takip edin. Mavi kapak toplayarak bize maddi ve manevi olarak destek olun" dedi.




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