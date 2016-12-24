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24 Aralık 2016 09:59

Eski öğretmenlerini yalnız bırakmadılar

Eski öğretmenlerini yalnız bırakmadılar

24 Aralık 2016 09:59

Lüleburgaz Lise’nin idareci ve öğretmenleri, Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne vekaleten atanan Cihan Erdem’i makamında ziyaret etti.
Ziyarete, Lüleburgaz Lise Müdürü Mehmet Sadık Selçuk, idareciler ve öğretmenler katıldı.
Lüleburgaz Lise idareci ve öğretmenleri İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Erdem’e çiçek vererek yeni görevinde başarılar diledi.
Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Erdem, öğretmenlere çalışmalar hakkında bilgi vererek ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade etti.



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