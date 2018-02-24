’Eski Türkler, Medeniyet, Kültür’ konferansı

Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nün 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Eski Türkler, Medeniyet, Kültür’ konulu konferans, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Yıldırım’ın sunumuyla Hasan Zan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Kürşat Yıldırım, konferansta eski Türklerin bozkır yaşamına değinerek günümüzde de bozkırda yaşamaya devam eden Türklerin hayatını görseller eşliğinde anlattı. Bozkırda yaşamın zorluğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, Türklerin bozkır hayatıyla çocukluk döneminden itibaren uyum gösterdiklerini belirtti. Bozkır hayatı ile şehir hayatı arasında bir karşılaştırma yaparak Türk halkının şehirleşme sürecinden de söz eden Yıldırım, geçmişten bu yana varlığını koruyan önemli Türk şehirleri hakkında da bilgiler verdi.

“Medeniyet” kelimesinin anlamını hakkında da bilgi veren İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat Yıldırım, Batıda Türk halkına medeni bir toplum olarak bakılmamasının nedenlerini sıralayarak Türklerin, batının bakış açısıyla fatih bir millet olarak değerlendirildiğini söyledi. Türklerin hiçbir milleti yok etmek istemediğinin altını çizen Doç. Dr. Yıldırım, gerek bozkır hayatında gerekse şehir hayatında Türklerin önemli kültürel eserler bıraktıklarını ve bu eserlerin daha fazla araştırmacı tarafından incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Konferans, soru-cevap kısmının ardından Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram’ın Doç. Dr. Kürşat Yıldırım’a teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi. Konferansın ardından katılımcılar ve öğretim üyeleri birlikte fotoğraf çektirdi.