Esnaf arefe gününden umutlu

Bayrama sayılı günler kala Enver Cengiz Çarşısında işler durgun geçiyor. Çocukluğundan beri çocuk giyim üzerine satış yaptığını kaydeden Berkay Dereoğlu, “Bayrama çok az kaldı. Pasajda çocuk giyim üzerine satış yapıyoruz. Beklediğimiz yoğunluğu yaşayamıyoruz. Eski işlerimiz yok. Eskiden pasaj bu zamanlar kalabalık oluyordu. Şimdi yavaş yavaş hareketlilik başladı. Vatandaşlar çocuklarına en çok elbise, pantolon ve gömlek alıyor. Fiyatlar 10 TL’den başlıyor. Arife günü yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Enver Cengiz Çarşısında 1974 yılından beri erkek giyim üzerine satış yapan Halil Karabulut ise, eski yoğunlukların olmadığını kaydetti. Son 2 gün hareketlilik olacağını kaydeden Karabalut, “Bayram hareketliliği daha başlamadı. Eski yıllara göre düşüş var. Vatandaşta nakit sıkıntısı var. Her bütçeye göre ürünlerimiz mevcut. Son 2 gün hareketlilik olacağını düşünüyorum. Eskiden 1 ay öncesinden işler hareketlenmeye başlıyor. Bu düşüşlere bayramların yaz aylarına gelmesi de etkili oldu” diye konuştu.

İşlerde fazla yoğunluk olmadığını söyleyen Kadir Küçüker, “Ramazan Bayramı’na az bir süre kaldı. Fakat işlerde yoğunluk pek fazla yok. Geçmiş yıllarda bu zamanlar yoğun geçiyordu. Fiyatlarımız uygun her bütçeye göre ayakkabı var. Vatandaşların Ramazan Bayramında tatile gitmesi de işleri etkiliyor. Son birkaç gün yoğun geçecektir” ifadelerini kullandı.