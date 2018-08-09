Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 09:51

Fenerbahçe’den, Kırklarelispor’a takviye

TFF 2.

Fenerbahçe’den, Kırklarelispor’a takviye

09 Ağustos 2018 09:51

Lig’de mücadele eden Kırklarelispor, Fenerbahçe’den forvet Ahmethan Köse’yi kiralık olarak renklerine bağladı.


Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Kırklarelispor, etkili isimleri de kadrosuna katarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kırklarelispor son olarak Fenerbahçe’den Ahmethan Köse’yi kiralık olarak renklerine bağlayarak kadrosuna güçlü bir isim takviyesinde bulundu.


Fenerbahçe’den 1 yıllığına kiralık olarak alınan 21 yaşındaki genç yıldız, Kırklareli’nin üst liglere çıkması için elinden geleni yapacağını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç