Gaziler Günü Kırklareli’nde törenlerle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunması ile devam eden Gaziler Günü Çelenk Sunma Töreninde, Kırklareli Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Öğretmen Üsteğmen Azizhan Esiroğlu ve Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’ndaki törenlere, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Amirleri, Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği ile Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.