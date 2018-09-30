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Gençler tabiat eğitimi aldı

Kırklareli’nde gençlere yönelik yapılan tabiat eğitiminde, gençler verilen eğitimle bilgilendirildi.

Kırklareli'nde gençlere yönelik yapılan tabiat eğitiminde, gençler verilen eğitimle bilgilendirildi.


Kırklareli Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü tarafından yürütülen Herkes İçin Doğa Projesi kapsamında gençlere yönelik tabiat eğitimi gerçekleştirildi.


Verilen eğitimde gençler ormanda gezerek, tabiat hakkında eğitim aldı.

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