Gıda zehirlenmeleri eğitimi

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda ilçe müdürlüklerindeki kontrol görevlileri ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeline ‘Gıda Zehirlenmeleri Prosedürü’ ile ilgili eğitim verildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli Mühendis Taner Akcakaya. ‘Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve Zehirlenmelere İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü’, zehirlenmelerde daha hızlı müdahale için personelin alması gereken tedbirleri içeren bir sunum yaptı.

Zehirlenmeler hakkında bilgi veren Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel, ülkede gerçekleşen zehirlenme vakalarının büyük çoğunluğunun çapraz bulaşma ile gerçekleştiğini, uygun koşullarda üretilmeyen ve muhafaza edilmeyen gıdaların yalnızca bireyleri değil aileleri, organizasyonlarda ise daha büyük toplulukları etkilediğine dikkat çekerek, zehirlenmelerde adı geçen işletmelerde vakadan hemen sonra prosedür gereği 7 gün içerisinde bir HACCP denetimi yapılmasının önemini, denetimlerin sıklaştırılması ve kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Eğitim sahada karşılaşılan sorunların anlatılmasının ardından sonlandırıldı.