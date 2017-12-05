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05 Aralık 2017 11:23

Girişimci kadınların desteklenmesi çalışmaları

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyündeki girişimci kadınlarıyla bir araya geldi.

Girişimci kadınların desteklenmesi çalışmaları

05 Aralık 2017 11:23


Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcı Funda Eylem Özel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personeli Tekniker Birgül Kılıç ve Güner Ön ile birlikte Lüleburgaz İlçesi Ertuğrul Köyü girişimci kadınlarını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren girişimci kadınlar, yaptıkları faaliyetler ile kadın kooperatifi kurma yolundaki çalışmalarını anlattı. Ziyarette ayrıca, girişimci kadınların karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri görüşüldü.


İlçeye bağlı Ertuğrul köyündeki 25 kadın girişimci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında girişimcilik eğitimi almaları sonucu hayallerini projelere döktü. Girişimci kadınlar, Kırklareli Valiliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün de destekleriyle köylerinde kahvaltı, yemek ve kadın günlerinde hizmet vermek amacıyla Kadın Konuk Evi oluşturdu.




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