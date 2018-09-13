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Göreve yeni başlayanlara silah eğitimi

Kırklareli Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde işe başlayan kişilere Emniyetten silah eğitimi verildi.


Kırklareli Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görev yapan, av koruma kontrol personeli olarak hizmet alımıyla göreve başlayıp kadroya geçen 2 saha koruma bekçisi ile yeni göreve başlayan 1 Orman Muhafaza Memuruna eğitim verildi. Eğitim Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kullanma eğitimi olarak verildi.


Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimleri başarı ile tamamlayan yeni görevliler, sertifika almaya hak kazandı.

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