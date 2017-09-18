Göz hastalıklarına dikkat

Azer Sara Vural Karakılıç hasta kabulüne başladı. Dr. Azer Sara Vural Karakılıç, göz hastalıkları konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Mecburi hizmet yükümlülüğü ataması ile Babaeski Devlet Hastanesinde göreve başlayan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Azer Sara Vural Karakılıç, göz ile ilgili şikayetleri olan hastalara poliklinik hizmeti sunmanın yanında, katarakt, şaşılık, göz kapağı tümör ameliyatları, göz kapağı düşüklüğü ameliyatları, retina hastalıkları takibi, lazer uygulamaları, OCT (optik koherence tomogrofi), çocuk göz hastalıkları takibi gibi alanlarda hizmet verecek.

“Koruyucu gözlük kullanın”

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Azer Sara Vural Karakılıç, göz sağlığının korunması için şu önerilerde bulunuyor:

“Bilgisayar kullanırken 20 saniyelik aralar verin, bilgisayar gibi cihazların ekranına bakmak gözlerinizin yorulmasına ve normale göre daha az göz kırpmamız nedeniyle kurumasına yol açar. Bunu önlemek için, en az 20 dakikada bir, 20 saniye süreyle 20 metre kadar uzağa bakmak gerekir. Ayrıca, ekran fazla parlak olmamalı ve 50 santimetre kadar uzakta, göz seviyesinin biraz altında olmalıdır. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanın. Koruyucu gözlük kullanın. Göz yaralanmalarının yarıya yakını ev ya da bahçe işleri yaparken meydana gelir. Bu işleri yaparken çoğunlukla ihmal edilen koruyucu gözlük kullanımı bu tip yaralanmaları önler. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, portakal, limon gibi meyveler ve tam tahıllar kalp dostu yiyecekler olup, dolaşımın düzgün olmasını sağlayarak gözlerin de iyi beslenmesine yardımcı olurlar. Çinkodan zengin besinler olan bezelye, fasulye, yer fıstığı ve yağsız et güneş ışığının zararlı etkilerine karşı gözlere direnç kazandırır. Bol miktarda A vitamini içeren havuç ve beta karoten içeren sebze ve meyveler de gözlerimiz için faydalıdır.”

“Eski makyaj malzemelerini kullanmayın”

“Eski makyaj malzemelerini kullanmayın” diyen Dr. Azer Sara Vural Karakılıç, “Bakteriler sıvı ve kremli göz makyajlarında kolaylıkla çoğalabilirler. 3 aydan daha eski göz makyaj malzemelerini kullanmak uygun olmayabilir. Eğer bir enfeksiyon gelişirse hemen makyajınızı temizleyerek doktorunuza görününüz. Başkalarının göz makyaj malzemelerini kullanmayınız. İlaçların prospektüsleri okuyun. Birçok ilaç veya kombine ilaç kullanımı görmeyi etkileyebilir. İlaç kullanmadan önce göz ile ilgili yaşanabilecek yan etkilerinin olup olmadığını prospektüsünden okumalısınız. Ayrıca ilaç kullanırken yaşayacağınız, gözlerinizin kuruması veya sulanması, ışığa duyarlı hale gelmesi, çift görme veya bulanık görme gibi durumları doktorunuza hemen bildirmelisiniz” dedi.

“Sigara gözlerde kuruluğa sebep olur”

Düzenli aralıklarla göz muayenesi yaptırılması gerektiğini de ifade eden Dr. Karakılıç, “Gözlük kullanmıyor ve gözlüğe ihtiyaç duymuyor olsanız bile düzenli aralıklarla bir göz doktoruna muayene olmalısınız. Özellikle, ailenizde göz hastalığı olan varsa, yüksek tansiyon veya şeker hastalığınız varsa, lens veya gözlük kullanıyorsanız her yıl muayene olmalısınız. Sigara bırakın. Sigara, gözlerinizde katarakt gelişim riskini artırır ve gözlerinizde kuruluğa sebep olur. Gözlere bu direk etkinin yanında, damar tıkanıklığına sebep olması, kalp krizi geçirme riskini artırması sebebiyle de tehlikelidir” diyerek açıklamasını noktaladı.