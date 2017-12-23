Güme avcılığına geçit verilmedi

Orman ve Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Büyükkarıştıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmalarda 2 adet güme ele geçirdi. Gümeler imha edilirken, 19 adet canlı ördeğe el konuldu.

Orman ve Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "El konulan yabani ördeklerin uçmayı engelleyecek şekilde kesilmiş kanat tüyleri çekilerek, uçabilecek hale gelinceye kadar bakıma alınmışlardır. Uçabilecek hale geldiklerinde doğal ortamlarına bırakılacaklardır" denildi.