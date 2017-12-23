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23 Aralık 2017 10:15

Güme avcılığına geçit verilmedi

Orman ve Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 güme ve 19 kanat tüyleri kesilmiş yabani ördek ele geçirdi.

Güme avcılığına geçit verilmedi

23 Aralık 2017 10:15


Orman ve Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Büyükkarıştıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmalarda 2 adet güme ele geçirdi. Gümeler imha edilirken, 19 adet canlı ördeğe el konuldu.


Orman ve Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "El konulan yabani ördeklerin uçmayı engelleyecek şekilde kesilmiş kanat tüyleri çekilerek, uçabilecek hale gelinceye kadar bakıma alınmışlardır. Uçabilecek hale geldiklerinde doğal ortamlarına bırakılacaklardır" denildi.




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