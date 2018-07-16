Güneş su ile buluştu

Kırklareli’de, 2016 Mali Destek döneminde Kırklareli İli Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Güneşin Suyla Buluşması” Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde yapılan toplantıya Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Saffet Üresin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu, köy muhtarları, davetliler, basın ve Kırklarelililer katıldı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin toplantının başında bir açılış konuşması yaparak,” Trakya’nın kalkınması ve gelişmesi için ekonomiden, sanayiye, tarımdan, hayvancılığa, bütün alanlarda teknik, fiziki ve parasal destekler veriyoruz. Bugün bunlardan bir tanesinin örneğini görmekteyiz. Amacımız Kalkınma Ajansı olarak gelişen dünyaya uyum sağlamak, gelişmekte olan teknolojiye de ayak uydurarak, ülkemizin ve Trakya’nın kalkınmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla yeni fikirlere, projelere destek veriyoruz” dedi.

“Hükümetimizin yenilebilir enerji konusunda bir programı var”

Mahmut Şahin, Türkiye’nin projelerinin olduğu ve bu projelerle daha iyi noktalara geleceğini belirterek, “Türkiye’nin gitmiş olduğu yolda yenilenebilir enerji önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Çevre ve enerji bağımlılığının azaltılması anlamında biz yenilebilir enerjiye önem veriyoruz. İşin teknik anlamda nasıl yapıldığını göstermek amacıyla 18 projeyi hayata geçirdik. Bir kısmı özel sektöre ait. OSB’lerde örnek çalışmalar yaparak, diğer kurumlara ve firmalar örnek olmaya çalıştık. Belediyelerimizin içme suyu ve değişik projelerine destek vererek, uzun vadede bölgenin ihtiyaçlarının giderilmesine omuz veriyoruz. Köylerde ve içme suyunun pahalı olduğu yerlerde bu tarz projeleri destekliyoruz. Diğer muhtarlarımızın ve belediye başkanlarımızın örnek projeleri yerinde incelemelerini Kalkınma Ajansından her anlamda destek istemelerini rica ediyoruz. Trakya bölgemizin doğal güzelliğine ve çevreye duyarlılığına katkı sağlıyoruz. Hükümetimizin yenilebilir enerji konusunda bir programı var. İşin Türkiye çapında yayılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Böylece her bölgede bu çalışmalar yaygınlaşırsa Türkiye daha iyi bir ülke olacak. Yaklaşık 21 ayda tamamlanan “Güneşin Suyla Buluşması” projesi ile yılda 272 bin kilowatt/saat elektrik üretilecek. Üretilen elektrik köylerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak. Böylesine anlamlı ve hayatiyet arz eden bir projenin gerçekleşmesinde emeği geçen destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ ifadesini kullandı.

Toplantının son konuşmasını Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptı. Bilgin konuşmasında şunları söyledi: “Son dönemde ülkemizin gelişmesine bağlı olarak çok ciddi bir enerjiye ihtiyaç var. Enerji tüketimine baktığımızda gelişmiş ülkeler seviyesinde değiliz. Ülkemizin 2023,2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda kişi başı gelir 25 bin Dolar’a çıktığında içinde bulunduğumuz bugünün tükettiğimiz enerji miktarı yaklaşık 2,5 katı olacak. Bunun için enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Enerji kaynaklarımızın büyük bölümünü ithal ederek, karşılıyoruz. Güneş ve rüzgâr enerjisi açısından HES’ler ile ilgili ciddi çalışma yapıldı. Kapasitenin %80’ini kullandık. Temiz enerji alanında zengin bir ülkeye sahibiz. Trakya bölgesinde ciddi sanayi kuruluşları var. Bunların çatılarına baktığımızda enerji üretimine uygun ama yapılırken, bunun yapılmadığını görüyoruz. Trakya genelinde 14 OSB’nin çatılarında enerji ürettiğimizde ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Özellikle proje üzerinde konuşursak, içme ve sulama suyu kullanan köylerimizde suyun kullanımında para verilmeyen suda israf söz konusu olabiliyor. Enerji bedelleri ciddi yük getiriyor. Projeler ile birlikte üretilen enerjinin bir kısmını mutlaka satmalıyız. Fazla olan dönemlerde satarak fayda sağlanmalı. Yüzde yüze yakın bir enerji üretimi söz konusu. Üretim maliyeti ve kullanım maliyeti 12 yıl sürede projeyi finanse etmiş oluyoruz. Tek tek ayrı su kaynağından beslendiğinden maliyet yükseliyor. Tek bir sistem altında toplayabilirsek, köylere havza bazlı planlama ile maliyeti daha da düşürebiliriz. Projenin örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum”

Kırklareli Merkez İlçesi Kayalı, Yoğuntaş, Karahamza köylerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması için kurulan solar sistem kapsamında Yoğuntaş Köyünde 50 Kilowat gücünde, Kayalı Köyünde ise 125 Kilowat gücünde Fotovoltaik(PV) Güneş Enerjisi Sistemi kuruldu. Güneş enerjisinden faydalanarak içme suyu kuyularından çekilen suyun depolara pompalanması görevini yapan motorlar için kurulan solar sistem sayesinde hem yenilenebilir enerji kullanılması hem de yüksek enerji bedeli ödemenin önlenmesi amaçlandı. Kurulan sistemler köy grup içme suyu şebekesi olup, 1 tanesi (Kayalı - Yoğuntaş grubu) 3 adet köye hitap etmektedir, 1 tanesi ise (Yoğuntaş - Karahamza grubu) köylerin arasındaki mesafenin problem olmaması adına pompalamayı güçlendirmek için kuruldu. Sistemin kendisini 5 yılda amorti etmesi bekleniyor.

Toplam bütçesi 680 bin 70 TL olan projenin yüzde 70’i (476 bin 49 TL) Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.