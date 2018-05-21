Hastalıktan Ari İşletmelerle ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi

Toplantı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel’in açılış konuşması ile başladı. Konu ile ilgili olarak Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli Veteriner Hekimler Filiz Sezer ve Yeşim Yılmaz sunum yaptı. Toplantıya Kırklareli’ne bağlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde çalışan veteriner hekimler de katıldı. Hastalıktan ari işletme oluşturulması çalışmalarında yapılması gereken iş ve işlemlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı toplantıda Kırklareli Merkez ve İlçelerinde Hastalıktan Ari İşletme oluşturulması için yetiştiricilere konu ile ilgili duyuruların yapılması kararlaştırıldı.