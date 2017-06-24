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24 Haziran 2017 14:19

Hayırsever vatandaşlardan yardım

Lüleburgaz Dere Mahallesi Muhtarlığı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda ve diğer yardımlar tüm hızıyla sürüyor.

Hayırsever vatandaşlardan yardım

24 Haziran 2017 14:19


Lüleburgaz Dere Mahallesi Muhtarı Yavuz İşçioğlu, hayırsever bir vatandaş tarafından 25 çocuğun giydirildiğini söyledi.


İşçioğlu, Ramazan ayının birçok şeye vesile olduğunu söylerken, hayırseverler sayesinde mahalle halkının ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti.


Yardımseverlere teşekkür eden İşçioğlu, "Ramazan ayı dolayısıyla muhtarlığımızın aracı olduğu gıda yardımları tüm hızıyla sürüyor. 25 çocuğumuz yardımsever tarafından bayram alışverişi yaptırıldı. Mobilyacı esnaflarından bir hayırsever tarafından da erzak kolisi hazırlandı ve teslim edildi. Hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum”dedi.




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