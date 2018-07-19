Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 15. Maddesi gereği Kırklareli’nde, 36 nolu İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Kırklareli Vali Yardımcısı Murat Eren başkanlığında yapıldı. Toplantı, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kırklareli, Babaeski, Pınarhisar, Demirköy, Vize, Lüleburgaz Belediye Başkanlıkları, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli İl Müftülüğü ve Hayvan Hakları Savunucularının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında gündemde bulunan maddeler görüşülerek hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik kararlar alındı. İl sınırları içerisinde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonun sağlanabilmesi için yapılması planlanan Mobil Ünite Projesi ile ilgili olarak Şube Müdürü Murat Deniz tarafından komisyon bilgilendirildi.