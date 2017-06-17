Hobi olarak başladığı el yapımı ahşap oyuncağa talep arttı

‘Mü Wooden Toys’ isimli El Yapımı Ahşap Oyuncak Sergisi’nin sahibi Müesser Yılmaz, ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Emekli Fizik Mühendisi Yılmaz, 6 ay önce başladığı çalışmada ilk sergisini 35 oyuncak ile özel bir AVM’de açtı. Müesser Yılmaz, ahşap oyuncak yapımına hobi olarak başladığını, daha sonra oyuncağa talep olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Emekli fizik mühendisiyim. Ben bu işe hobi olarak başladım, daha sonra gelir elde etmeye başladım. Ahşaba sevgimi ve emeğimi katıyorum. Çocuk oyuncakla yaşamalı. Yapılan oyuncaklar çocukların hayatı öğrenmesi için. Yaptığım ahşap oyuncaklar çocuklar aslında çocuğun kendi hayatıyla ilgili. Kendi üstünü örttüğü zaman yatağın içindeki oyuncak bebeğinin de üzerini örtüyor. Sergiye gelen anneler oyuncakları gördüğünde çocukluklarına gidiyorlar" dedi.

"Hiçbir oyuncak diğer bir oyuncağın aynısı değil"

El yapımı oyuncakların kişiye özel olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yaptığım el işi oyuncaklarımın hepsi kişiye özel. Hiçbir oyuncak diğer bir oyuncağın aynısı değil. Yaptığım ahşap oyuncakları ruh halime göre boyuyorum. Yapılan hiçbir iş zor değil. Bir işi sevildiği zaman zor olan bir şey kalmıyor. Yapılan iş emek istiyor. Ben el yapımı oyuncak yapımı için bir kursa gitmedim. Evde ev işleri yaptığım için yatkınlık var" ifadelerini kaydetti.

"Ahşaptan oyuncak yapımına 6 ay önce başladım ve bu duruma kadar geldim"

Kendi kısa sürede ahşap oyuncak yapmayı öğrendiğini belirten Yılmaz, "Ahşaptan oyuncak yapımına 6 ay önce başladım ve bu duruma kadar geldim. İlk olarak kendime kahve gününde toplanan parayla dekupaj aldım. Daha sonra çeyizimde olan dikiş makinesini çıkardım. Şarjlı matkabı babamdan aldım. Daha sonra oyuncak yapmaya başladım. En basit görünen bir iş bile 1 gün sürüyor. 2 gün boyunca uğraşıp tamamladığım oyuncaklar da oldu. Bana ahşapla uğraşmak iyi geliyor. ‘Mü Wooden Toys’ isimli El Yapımı Ahşap Oyuncak Sergimi 35 parça ile açtım. Yaptığım oyuncakların modelleri başka yerlerde pek yok" ifadelerini kullandı.

"Ben zevk alarak ahşaptan oyuncak yapıyorum ve devam etmek istiyorum"

Zevk alarak ahşaptan oyuncak yaptığını kaydeden Yılmaz, "Benim en büyük destekçim eşim. Tüm insanların boş zamanlarını değerlendirmesi lazım. Ben zevk alarak ahşaptan oyuncak yapıyorum ve devam etmek istiyorum. Tekrar sergi açmak istiyorum yılbaşında ve 23 Nisan’da. Yaptığım ahşap oyuncaklarda su bazlı boya ve pamuklu tekstil ürünü kullanıyorum. Sağlığa bir zararı yok. Oyuncaklara talep var. Ahşap oyuncak fiyatları plastik oyuncaklara göre daha uygun" şeklinde konuştu.