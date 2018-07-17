İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı incelendi

Kırklareli Vali Yardımcısı Murat Eren, Kırklareli’nde bulunan doğa harikası Longoz Ormanları Milli Parkı’nda yetkililerle birlikte gezerek, yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Yardımcısı Eren, doğanın insanlara sunduğu güzelliklerin yaşatılması ve gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakılması, böyle yerlerin planlı çalışmalar dahilinde turizme katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Vali Yardımcı Murat Eren, daha sonra İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında keşif gezisi yaptı.