İğneada Longuz Ormanlarının tanıtım filmi hazırlandı

Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü tarafından bir yılık çalışma sonucu hazırlatılan 12 dakikalık tanıtım filminde, Türkiye’de ve dünyada eşine arz rastlanan deniz ve göl manzaralarının birleştiği İğneada Longoz Ormanlarındaki bitkiler, hayvanlar, göler, dereler ve tabii güzellikler yer aldı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürü Filiz İhtiyar, bölge turizmine katkı sağlamak, İğneada Longoz Ormanlarını Türkiye ve dünyaya tanıtmak için tanıtım filmini hazırlattıklarını dile getirdi. Bölgedeki mili parklarda 24 saat yayın yapan kameralar bulunduğunu hatırlatan Filiz İhtiyar, 2016 yılında 50 bin civarında yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade etti. İçerisinde 5 göl bulunan Longoz Ormanlarında 671 bitki, 481 kuş, 311, böcek, 61 memeli, 28 tatlı su balığı, 25 sürüngen türünün barındığını, kaydetti.