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30 Mayıs 2018 11:36

İki sağlık projesinin kapanış töreni yapıldı

Kırklareli’nde gerçekleştirilen “Mutlu İlkbahar” ve “Minik Eller Yıkansın, Fırçala Dişlerini Göster Gülüşlerini” isimli projelerin kapanış töreni yapıldı.

İki sağlık projesinin kapanış töreni yapıldı

30 Mayıs 2018 11:36


İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen, “Mutlu İlkbahar” ve “Minik Eller Yıkansın, Fırçala Dişlerini Göster Gülüşlerini” isimli sosyal sorumluluk projelerinin kapanış töreni Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi Salonunda gerçekleştirildi.


Program sonunda projelerde görev alan İl Sağlık Müdürlüğü personel ve yöneticilerine, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü personeline, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Yaşlı Bakım Teknikerliği ve Tıbbi Tanıtım Pazarlama öğrencilerine, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit tarafından teşekkür belgeleri verildi.


Mutlu İlkbahar Projesi kapsamında 121 engelli ve yatağa bağımlı hastaya ulaşılarak toplamda 348 kez ev ziyareti yapıldı. Engelli ve yatağa bağımlı hastalara sağlık hizmeti sunularak, ailelerine ve bakım vericilere yaşlı ve engelli bakımı konularında eğitimler verildi.


Minik Eller Yıkansın ve Fırçala Dişlerini Göster Gülüşlerini Projesi ile de bin 357 ilkokul dönemindeki çocuğa el yıkama, ağız ve diş sağlığı hijyeni ile ilgili görsellerle eğitim verildi. İlkokullarda yürütülen çalışmalarla diş hekimleri tarafından doğru diş fırçalama tekniği uygulamalı olarak gösterildi.




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