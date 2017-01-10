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10 Ocak 2017 09:52

İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı

İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı

10 Ocak 2017 09:52

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Kırklareli Valiliği toplantı salonunda yapıldı.
Vali Esengül Civelek Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ziya Eser, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür v. Süleyman Diril, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Bülent Tutulmaz, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Salman, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fergan Genç, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mesut Aydın, TSM Başkanı Dr. Duran Ada ve Serbest Hekim Uzm. Dr. Şükrü Tüylek katıldı.
Toplantı hakkında yapılan açıklamada, “Gerçekleşen toplantıda, İl Hıfzıssıhha Kurulu yıllık kararları doğrultusunda, 2016 yılı çalışmaları değerlendirilmiş olup 2017 yılında da çalışmaların aynı titizlikler taraflarca sürdürülmesi, ilimiz merkez ilçede içme kullanma sularında yapılan kontrol ve denetim izlem sonuçları değerlendirilmiş olup takibinin yapılması, ilimiz plajlarının Mavi Bayrak Sertifikasına başvuru yapabilmesi amacıyla konunun İl Çevre Kurulunda gündeme alınması, verem hastalığı ile mücadele konusunda işbirlikçi kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğine devam etmesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2017 yılı aylık olağan toplantılarının her ayın ilk Çarşambası saat 14.00’da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.



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