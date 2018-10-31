İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 yılı 4. Olağan Toplantısı

olağan toplantısı, Vali Osman Bilgin Başkanlığında, Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2018 yılının ilk 9 ayı içerisinde yürütülen faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda ayrıca, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında uygulanan İlave İstihdam Teşvikleri, işbaşı eğitim programları, kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülere uygulanan destekler, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile 100 günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen Kadın İstihdamının İş'te Anne Projesi ile Desteklenmesi, Bakım Desteği ve üniversite mezunu gençlerin iş gücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması ve nitelikli iş gücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip elemanları istihdam edebilmelerini temin etme maksadıyla hayata geçirilen “İşe İlk Adım Projesi” konuları hakkında görüşüldü.

Toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.