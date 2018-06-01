İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, okul dergisi yazarlarını ağırladı

Öğrenciler okul dergileri “İHO Yerel Havadis”i İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım’a takdim etti. Daha sonra öğrencilerle kitap okumanın önemi, dergi basım sürecinde yaşadıkları ve okul hayatları hakkında sohbet edildi. Aşım, derginin çıkmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Dergide “Kudüs” şiiri yayınlanan Ali Fuat Erkan’a, “Kitap Okuyoruz” haberi yazarı Zeynep Rana Atalay’a, kitap incelemesi ile dergiye katkıda bulunan Kazım Efe Şafak’a, süpürgecilik mesleğini tanıtan araştırma yazısının yazarı Hayrettin Can Akgül’e, dergi tasarımında yardımcı olan Zeynep Tomar’a ve Nazlı Namlı’ya, emeği geçen öğretmenlere ve Okul Müdürü İbrahim Şimşek’e İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım tarafından hediyeleri verildi.