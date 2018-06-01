Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 11:36

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, okul dergisi yazarlarını ağırladı

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu “İHO Yerel Havadis” dergisinin yayın yönetmeni Talat Şafak, dergi editörlerinden Alper Caymaz, emeği geçen öğrenciler ve Okul Müdürü İbrahim Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım’ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, okul dergisi yazarlarını ağırladı

01 Haziran 2018 11:36


Öğrenciler okul dergileri “İHO Yerel Havadis”i İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım’a takdim etti. Daha sonra öğrencilerle kitap okumanın önemi, dergi basım sürecinde yaşadıkları ve okul hayatları hakkında sohbet edildi. Aşım, derginin çıkmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.


Dergide “Kudüs” şiiri yayınlanan Ali Fuat Erkan’a, “Kitap Okuyoruz” haberi yazarı Zeynep Rana Atalay’a, kitap incelemesi ile dergiye katkıda bulunan Kazım Efe Şafak’a, süpürgecilik mesleğini tanıtan araştırma yazısının yazarı Hayrettin Can Akgül’e, dergi tasarımında yardımcı olan Zeynep Tomar’a ve Nazlı Namlı’ya, emeği geçen öğretmenlere ve Okul Müdürü İbrahim Şimşek’e İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım tarafından hediyeleri verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç