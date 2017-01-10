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10 Ocak 2017 10:01

İl Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplantısı

İl Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplantısı

10 Ocak 2017 10:01

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu 2017 yılı Ocak ayı toplantısı Valilik Atatürk toplantı salonunda yapıldı.
Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit tarafından Aralık ayı faaliyet raporunun sunulması ile başlayan toplantıda, ilgili kuruluşlarca yapılması planlanan faaliyetlerin düzenli olarak, uyuşturucu ile mücadele veri takip sistemine girilmesine, İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulunun gelecek toplantısının 22 Şubat 2017 tarihinde yapılması gibi gündem maddeleri görüşüldü.
Vali Esengül Civelek başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, İl Jandarma Komutanı Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser ve kurum amirleri katıldılar.



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