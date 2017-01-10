Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pehlivanköy Kaymakamlığı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan ve ekibi, Pehlivanköy Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2017 yılında tüm Türkiye’de, buğday ürünü için İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaya alınması sebebiyle toplantılar düzenlenerek, bilgilendirme yapıldığı belirtildi.