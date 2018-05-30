İş Sağlığı ve Güvenliği değerlendirme toplantısı düzenlendi

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her aşamada risklerin belirlenmesi, önlemlerin alınması, değerlendirilmesi ve mesleki riskler konusunda standartların belirlenmesi, işçi ve işveren kesimlerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, iş sağlığı güvenliği kurullarının oluşturulması, kurul toplantılarının düzenli yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi gibi konuları değerlendirerek çalışmalara yön vermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.

İbni Sina Toplantı Salonunda gerçekleşen ve İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit’in başkanlık ettiği İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısına bölgede faaliyet gösteren sağlık tesislerinin İş Sağlığı ve Güvenliği birim sorumluları katıldı.