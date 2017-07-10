İstasyon Caddesi yeni kimliğine kavuşuyor

Alt yapı, üst yapı ve aydınlatma sistemleri ile tamamen yenilenecek olan caddedeki çalışmaların 20 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentin en işlek yaya caddesi olan İstasyon Caddesi’ne yeni bir kimlik kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kesimoğlu, Kırklareli’nin göz bebeği İstasyon Caddesi’nin kente yakışır modern bir görünüme kavuşacağını belirterek, muhteşem ağaçlarla dolu, kentin tarihini gösteren caddenin, yaklaşık 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde yenileneceğini ifade etti. Çalışmalara başladıklarını belirten Kesimoğlu, caddenin çağdaş, engelli kullanımına uygun ve kullanışlı bir biçimde halkın hizmetine sunulacağını da bildirdi.

Kesimoğlu, yenileme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem ağaçlarla dolu, kentimizin tarihini gösteren, cıvıl cıvıl kuş seslerini dinlediğimiz caddemiz son zamanlarda seyyar tezgahların da etkisiyle kötü bir görüntü veriyordu. Çalışmalarımıza başladık, 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp çağdaş, engelli kullanımına uygun ve kullanışlı bir biçimde halkımızın hizmetine sunacağız. Bu caddemize yeni bir kimlik oluşturacağız. Alt yapısı, üst yapısı ve aydınlatma sistemleri ile baştan sona yepyeni bir caddeyi halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.