Kaçak avlanma için düzenek bulundu

Kırklareli'de kaçak avcılık için kurulan ses düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekibi tarafından yapılan kontrol çalışmaları sırasında, usulsüz avlanmak amacıyla kurulan ses düzeneği ele geçirildi. Ses düzeneği muhafaza altına alınırken, düzeneği kuranların bulunması için çalışma başlatıldı. Av koruma ve kontrol ekibi tarafından yapılan çalışmalarda 26 kişi kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde usulsüz avlanan kimseye rastlanmadı.