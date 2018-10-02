Kadın dostu kent Kırklareli

Kırklareli Belediyesi yaptığı 4 yıllık çalışmalar ile "Kadın Dostu Kent" olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kadınlara yönelik düzenlenen etkinlikler, açılan kurslar Kırklareli'nde yaşayan kadınların sosyalleşmesine büyük katkı sağladı. Yayla Mahallesi'nde açılan Kadın Dayanışma Merkezi'nde (KADAM) düzenlenen çeşitli kurslar ile kadınlar hem üretti hem de ürettikleri ürünlerden gelir elde etti. KADAM'da yeni yıl kayıtları önümüzdeki süreçte tekrar başlayacak.

Bu yılın başında hizmete açılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi'nde ise zumba, fitness, pilates gibi etkinlikler Kırklarelili kadınlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Zübeyde Hanım Spor Merkezi Kırklareli'ne farklı bir hava kazandırdı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklarelili kadınların her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu belirterek "Kırklarelili kadınlarımıza yönelik bir çok çalışma yapıyoruz. Bunların en başında Yayla Mahallesi'nde açtığımız Kadın Dayanışma Merkezi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde açtığımız Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi geliyor. Kırklarelili kadınların sosyalleşmesi, sağlıklı bir yaşam sürmesi adına bu projeleri önemsiyoruz. Festivallerimizde de kadınlarımıza yönelik etkinlikler getiriyoruz. Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü gibi kadınlarımızın özel günlerinde de düzenlediğimiz etkinlikler ile bizler için ne kadar önemli olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.