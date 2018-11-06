Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğü personellerine "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri" verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen seminerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Elif Dağboz tarafından katılımcılara, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi anlatıldı.

Seminerde, kadına yönelik şiddetin nedenleri, yöntemi, toplum üzerindeki etkileri gibi konular anlatıldı. Seminde kadın erkek fırsat eşitliği, şiddet türleri, şiddetin kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili mevzuat ve kanunun kapsamı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile Kadın Konuk Evi hizmetleri hakkında bilgiler verildi.