Kadınların çeyiz ve nakış kursu devam ediyor

Kırklareli’de kadınlara yönelik başlatılan “Çeyiz Ürünleri Hazırlama ve Nakış Kursu” ile “Yatak Örtüleri Dikimi Kursu” devam ediyor. 21 Mayıs’ta başlayan, 17 Eylül’de sona erecek olan ve hafta içi öğleden önce yapılan Çeyiz Ürünleri Hazırlama ve Nakış Kursu’na 14 kadın kursiyer, 25 Temmuz’da başlayan, 18 Eylül’de sona erecek olan ve hafta içi öğleden sonra yapılan Yatak Örtüleri Dikimi Kursu’na ise 13 kadın kursiyer katılıyor.

Kurs hocası Dilek Öntufan, “Çok güzel bir ortamda iki ayrı kursu birlikte yürütüyoruz. Bizlere bu ortamı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Üsküp Belediyesi, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen kurs tüm hızıyla devam ediyor.