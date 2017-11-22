Kanserli ebeveynlere ve çocuklara destek

Eğitim kapsamında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklıkları bulunduğunu belirten Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dinçer Dönmez, “10 sağlık personelinin ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalışma bölgesinden gönüllü 10 psikolojik danışmanın, yaşamı tehdit eden hastalıkların başında gelen kanserle mücadele eden kişilere psikososyal destek konusunda kendilerini yetkin ve donanımlı hale getirmeleri, kanserle mücadele eden kişilere psikolojik destek sağlayarak, hastalığın bedene ve ruha olan etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek ve yaşam kalitelerini arttırmak” dedi.

Yapılan açıklamada, proje bitiminde her psikolojik danışmanın bir hastane personeliyle eşleşerek 6 kanserli hastanın oluşturacağı gruplarda psikososyal destek çalışmasının haftada 90 dakika-1 oturum olmak üzere yapılandırılmış 5 oturum seklinde yapılacağı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerde kanser tanılaması yapan birimlere proje içeriği hakkında broşür konularak, okul çağı çocuğu olan kanserli hastaların çocuklarının da destek almasını isterlerse ilgili uzmanlara nasıl ulaşabileceklerinin bilgisinin yazılacağı bildirildi.