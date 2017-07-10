Kardeş şehirler Kırklareli’nde bir araya geldi

Kırklareli Belediyesi bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ve 85 izcinin katıldığı Kırklareli İzcileri Kardeş Şehirler Kampı’na Kırklareli, İstanbul, Bursa ve Lüleburgaz’dan gençler katıldı. Kardeş Şehirler Kampı, birçok doğa sporunun yapıldığı, doğal güzellikleri ile öne çıkan Kırklareli’ye bağlı İğneada beldesinde yapıldı. Farklı şehirlerden toplam 85 kişinin katılımıyla gerçekleşen kamp çalışmasında, gençler birbirleri ile bilgi alışverişinde ve kültürel bir iletişim halinde bulundular.

Çevreci bir takım çalışmalara imza atan gençler, çevreye zarar veren atıkları ve çöpleri toplayarak doğayı temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya ve anlamaya çalıştılar. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın sürdürülebilirliğin en önemli kriteri olduğuna inanan gençler, bu davranışlara erken yaşlarda başlanmasının önemine dikkat çekti.

Kesimoğlu izcilerle birlikte

İğneada’da gerçekleşen Kardeş Şehirler Kampı’nı ziyaret eden Kesimoğlu, izciler ile vakit geçirdi. İzciler ile aynı karavanadan yemek yiyen Kesimoğlu, izcilerle birlikte şarkılar ve türküler söyledi. Kesimoğlu, program sonunda izcilere "Nutuk" hediye etti.

"Böyle gençleri görünce gelecek için endişe etmiyorum"

Bir hafta süren etkinliğin beşinci günü beldeyi ve gençleri ziyaret eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "İyi bir toplum için iyi bir çevreye ihtiyaç var" dedi.

Kesimoğlu, bu nedenle toplum tasarımına, bireylere küçük yaştan itibaren eğitim verilmesini ve bu eğitimin eğlenceli bir şekilde anlatılması gerektiğini belirtti. Gençlerle birlikte kamp çalışmalarına katılan Kesimoğlu, "Geleceğimiz genç nesillerin elinde. Ben böyle gençleri görünce gelecek için endişe etmiyorum" diye konuştu.