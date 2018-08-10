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10 Ağustos 2018 11:47

Kaymakam çobanlık yapan çocuklara oyuncak dağıttı

Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, kırsal mahallelerde incelemelerde bulunduğu sırada, ailesine yaz tatilinde çobanlık yaparak destek olan çocuklara oyuncak dağıttı.

Kaymakam çobanlık yapan çocuklara oyuncak dağıttı

10 Ağustos 2018 11:47


Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca ve Akarca kırsal mahallerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Kerem Yenigün, yolda çobanlık yapan küçük çocukları göründe aracını durdurup çocukların yayına gitti. Çocuklarla kısa bir sohbet eden Yenigün, sıcak yaz gününde ailesine destek olmak için çobanlık yapan çocuklara oyuncak hediye etti.



Şehit ailesiyle görüştü


Yenigün, ardından Doğanca köyünde ikamet eden şehit ailesinin evine ziyaret gerçekleştirdi. Çetin ailesinin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit ederek her türlü yardımı ihtiyaçlarını yerine her zaman getireceğini belirten Yenigün, daha sonra mahallede inşaatı devam eden su deposuna giderek incelemelerde bulundu.


Kaymakam Yenigün ardından Akarca kırsal mahallesine giderek, vatandaşlar ve muhtardan köy hakkında bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen Ferdi Fırat’a ait salatalık serasını inceleyen Yenigün mahalleden ayrıldı.


Kaymakam Kerem Yenigün, Pehlivanköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yaptırılan Akarca köyündeki 50 metreküp İçme Suyu Depo Onarımı ve 300 Metre İsale Hattı Yapım İşini de yerinde inceledi. Kaymakam Yenigün, söz konusu yapım işinde Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinden 30 bin TL harcandığını bildirdi.




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