Kaymakam Kaya, kırsal mahalleleri unutmuyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Kaymakamı Mustafa Kaya, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Ertuğrul kırsal mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaya, mahallede bulunan kültür evinde de incelemelerde bulundu. Ertuğrul Köylü kadınların yaptığı el emeği ürünleri inceledi ve bir süre sohbet etti.

Son olarak kırsal mahallenin kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaya, sorunlarını dinleyerek çözüm bulunacağını belirtti.