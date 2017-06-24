Kaymakam Kaya‘nın Ramazan Bayramı mesajı

Kaymakam Kaya mesajında, "Bugün sevgi, saygı, barış, hoşgörü, paylaşım, yardımlaşma gibi insani değerlerin en üst seviyede yaşandığı, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği müstesna zaman dilimlerinden Ramazan Bayramına ulaşmanın ve tüm sevdiklerimizle birlikte bu mübarek bayramı idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. İlçemiz ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bu mübarek günlerde aldıkları feyz ile insanı insan yapan değerleri yaşamlarına hakim kılarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde geçirecekleri mutlu ve huzurlu bir ömür diliyor, tüm Lüleburgaz halkının mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum ifadelerine yer verdi.