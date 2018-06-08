Kelebek hastası öğrenci karnesini evde aldı

Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen epidermolysis bullosa hastalığı nedeniyle evde eğitim gören 9 yaşındaki Emircan Yalvan’a karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım verdi. Büyük heyecan ve mutluluk yaşayan öğrenci, bir süre karnesini inceleyerek öğretmenlerine teşekkür etti ve daha sonra evde öğretmeni ile yaptığı resim ve kompozisyon çalışmalarını gösterdi.

"En büyük hayalim polis olmak"

Emircan Yalvan, karnesini getirecek öğretmenlerini dört gözle beklediğini belirterek notlarının çok iyi olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Eğitimini 3 yıldır evinde sürdürdüğünü ifade eden Emircan Yalvan, "Karnemi çok iyi buldum. Ellerim yara olduğu için annem babam beni okula göndermeye korkuyor. Çünkü en hassas bir şeyde derim kalkıyor ve yara oluyor. En büyük hayalim ise polis olmak. İyi insanları kötü insanlardan korumak ve bayrağa el uzatanlara dersini vermek istiyorum" diye konuştu. Anne Gülhan Yalvan da oğlunun karnesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Doğduğundan bu yana kelebek hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Yalvan, 3 yıldır eğitimini Kavaklı beldesindeki evinde sürdürüyor.