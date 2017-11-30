Kesimoğlu: “Kırklareli’den Edirne’ye yol yaptık”

‘’Kırklareli’de bozuk yol kalmayacak’’ hedefi ile yola çıktıklarını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sıcak asfalt ve parke taşı olarak 64 kilometre uzunluğunda sokak ve caddeyi yenilediklerini söyledi.

295 cadde ve sokağın parke taşı, 55 cadde ve sokağın ise sıcak asfalt serimi yapılarak yenilendiğini ifade eden Kesimoğlu, "Çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Bugüne kadar Kırklareli’den Edirne’ye olan yol uzunluğu kadar yani 64 kilometrelik sıcak asfalt ve parke taşı kaplaması yaptık. Parke taşı ve sıcak asfalt olarak toplamda 350 cadde ve sokağımızı tamamen yeniledik" dedi.

Kesimoğlu, cadde ve sokak yenileme çalışmalarının yanı sıra yaklaşık 29 kilometre uzunluğunda kaldırımın yenilendiğini sözlerine ekledi.